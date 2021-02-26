Наталья Полянская: Мы должны не просто провозглашать духовные ценности, но и заботиться о том, чтобы они стали ценностями индивидуальными

В рамках круглого стола, состоявшегося 18 февраля на базе Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству и посвящённого реализации предложений по поводу мероприятий, связанных с объявлением 2021 года Годом русской культуры в Республике, выступила депутат Народного Совета Наталья Полянская.

Парламентарий прочитала доклад на тему «Преступление и наказание в древнерусском государстве».

В частности, Наталья Полянская рассказала о развитии уголовного права и участии религии в этом формировании на примере древнерусского государства. Дала классификацию по видам преступлений. Рассказала о влиянии религии и Церкви на уголовное делопроизводство.

«Подводя итог вышесказанному, касаясь вопроса духовного воспитания, следует помнить, что нормы общественной морали, в какой бы форме они ни провозглашались, не будут обязательным руководством к действию людей, чьи поступки исходят из собственных представлений. Этот вывод имеет принципиальное значение для понимания поведения человека, в том числе, преступного. В преступлении демонстрируется индивидуальная духовность виновного, его личностное отношение к тем ценностям, на которые он посягает.

В завершении своего выступления хочу обратиться к коллегам, чья деятельность в комитетах так или иначе касается подрастающего поколения. Вечная проблема «отцов» и «детей» – явление обычное. Но сегодняшняя, современная ситуация заставляет серьёзно задуматься над этим явлением, поскольку взгляды на жизнь этих поколений принципиально расходятся по многим вопросам жизненных идеалов. Наша с вами задача – не упустить воспитание с детства, прививая духовно-нравственные идеалы, а также стараться достичь максимального консенсуса с молодёжью. Возможно, многие вопросы так и останутся во взглядах «отцов» и «детей», но важно их обсуждать, говоря на одном языке!

Наше общество заинтересовано в высокодуховных отношениях людей, и мы должны не просто провозглашать духовные ценности, но и заботиться о том, чтобы они стали ценностями индивидуальными, личностными. Формирование позитивных духовных качеств будет важнейшим, если не самым главным направлением профилактики преступлений», – сказала парламентарий.