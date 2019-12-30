Наталья Пшеничная и Василий Перцев вручили новогодние подарки пациентам детских отделений медучреждений Донецка

Сегодня, 30 декабря, депутаты Народного Совета Наталья Пшеничная и Василий Перцев посетили Республиканский клинический дерматовенерологический центр и детское инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы № 3. В рамках визита парламентарии вручили новогодние сладкие подарки юным пациентам учреждений.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Наталья Пшеничная рассказала, что данная поездка – лишь одна из немногих в череде праздничных мероприятий, проводимых депутатами Народного Совета.

«В преддверии Нового года и Рождества мы не смогли обойти вниманием детей, которые в праздничные дни находятся в лечебных учреждениях. Сегодня сладкие подарки были доставлены маленьким пациентам Республиканского клинического дерматовенерологического центра и детского инфекционного отделения ЦГКБ № 3 города Донецка.

Очень важно, чтобы дети чувствовали нашу заботу и получали только положительные эмоции. Особенно это касается ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И подобные мероприятия будут проводиться на протяжении всех новогодних каникул», – отметила парламентарий.