Наталья Пшеничная: Предоставленная Россией возможность проголосовать на выборах в Госдуму – это очередной шаг по включению нас в полноценный российский дискурс

Депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная в комментарии для сайта «ДНР-онлайн» рассказала о необходимости принять участие во всероссийских выборах в Государственную Думу РФ.

«Во время проведения личных приёмов, встреч с гражданами меня часто спрашивают: как можно проголосовать на осенних выборах в Государственную Думу Российской Федерации?

Во-первых, необходимо получить СНИЛС и зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Во-вторых, через этот портал нужно подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании.

После того, как Центральная избирательная комиссия РФ учтёт ваше заявление, в период с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября вам необходимо войти на сайт vybory.gov.ru и проголосовать.

Хочу отметить, что сегодня республики Донбасса стремительно интегрируются в российское пространство. Это происходит на всех уровнях – культурном, экономическом, спортивном, гуманитарном. Развиваются межпарламентские отношения с различными законодательными органами субъектов Федерации, делаются определённые шаги для обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, в том числе опытом реализации инициатив по разработке нормативной правовой базы.

Предоставленная нашим жителям возможность проголосовать на выборах в Государственную Думу – это очередной шаг со стороны России по включению нас в полноценный российский дискурс. И мы обязаны сделать шаг навстречу.

Нас – граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, – уже сотни тысяч. Мы можем стать серьёзной политической силой, можем оказывать влияние на процессы в стране, на политическую повестку.

Примите участие в голосовании, реализуйте своё конституционное право!», – сказала Наталья Пшеничная.