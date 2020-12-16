Наталья Волкова: Благодаря тесному взаимодействию депутатов и профильного министерства идёт плодотворная работа над развитием культуры в Республике

Сегодня, 16 декабря, в Донецкой государственной академической филармонии состоялось заседание Общественного совета Министерства культуры. На мероприятии депутат Народного Совета Наталья Волкова озвучила отчёт о взаимодействии Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре с Министерством культуры.

В своём выступление Наталья Волкова коснулась как уже принятых Народным Советом законов, разработанных совместно с Министерством культуры, так и законопроектов, которые находятся в работе.

«За год члены Комитета по образованию, науки и культуре совместно со специалистами Министерства культуры разработали два закона, которые впоследствии были приняты Народным Советом. Это Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О библиотеках и библиотечном деле”», Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О театрах и театральной деятельности”».

Также на данный момент Комитет Народного Совета ДНР совместно с профильным министерством ведёт работу над законопроектами, вносящими изменения в Закон ДНР «О музеях и музейном деле», а также над проектом закона «Об охране объектов культурного наследия».

Последний регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям. Республика богата уникальными достопримечательными местами, архитектурными памятниками, которые имеют историческую ценность для каждого из нас. Поэтому наш долг, как представителей законодательной власти, сделать всё возможное для того, чтобы сохранить подобные объекты для будущих поколений. На данный момент прорабатываются переходные положения проекта, а также отдельные его нормы.

Впереди еще много работы, но благодаря тесному взаимодействию в рамках заседаний Комитета, личных рабочих встреч и участия в общественных советах мы сможем плодотворно поработать над общим делом – развитием культуры в Донецкой Народной Республике», – сказала парламентарий.

Также в ходе мероприятия выступил министр культуры Михаил Желтяков. Закончилась встреча выступлением донецких артистов.