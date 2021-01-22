Наталья Волкова: Мы должны сделать высшее образование максимально доступным для всех наших граждан

Председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова анонсировала свою законотворческую инициативу по внесению изменений в Закон ДНР «Об образовании», которые упростят процедуру поступления людей с инвалидностью на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

«Согласно действующему законодательству в сфере образования для детей с инвалидностью, людей с инвалидностью первой и второй групп, с инвалидностью с детства, а также инвалидностью из-за военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы предусмотрено право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт ассигнований государственного бюджета, местных бюджетов в пределах установленной квоты. Однако воспользоваться этим правом они могут только, если согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы им не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.

Такая формулировка условия об отсутствии противопоказаний носит размытый, неопределённый характер и для человека с инвалидностью, и для учреждений медико-социальной экспертизы.

Я выступила с предложением внести изменения в статью 68 Закона ДНР «Об образовании», которые исключают требование о наличии заключения учреждения медико-социальной экспертизы для людей с ограниченными возможностями здоровья при приёме на обучение по программам специалитета и бакалавриата, а также на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего профессионального образования.

Для них будет установлена такая же норма, как и для всех остальных абитуриентов, то есть они должны будут получить справку формы № 086/у. Это упростит для людей с инвалидностью поступление в вузы. Мы должны сделать высшее образование максимально доступным для всех наших граждан. И в первую очередь помочь тем, кто наиболее незащищён социально, самореализоваться и получить возможность самостоятельно себя обеспечивать», – сказала парламентарий.