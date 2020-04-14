Наталья Волкова: Мы продолжаем системную работу над закреплением русского языка как единственного государственного в законодательстве Республики

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре выступил с законодательной инициативой внести изменения в законы ДНР «Об образовании» и «О культуре» для приведения их в соответствие с нормой, закрепляющей русский язык как единственный государственный. Об этом пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«6 марта текущего года Народный Совет внёс изменения в Конституцию ДНР, подержав инициативу Главы ДНР о закреплении за русским языком статуса единственного государственного. Одновременно были внесены изменения в Закон ДНР «Об образовании», согласно которым в образовательных организациях Республики обучение также будет на государственном языке. При этом Законом подтверждается возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке учащегося по желанию его родителей.

Однако в ряде законов остались правовые конструкции, которые необходимо привести в соответствие с упомянутыми выше изменениями. Комитет предлагает внести изменения в нормы, регулирующие получение образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в образовательных организациях Республики. Например, речь идёт об обучающихся в пределах квоты за счёт бюджетных ассигнований. Согласно предложенным изменениям, такие учащиеся смогут получать образование только на государственном языке.

Также законопроект предусматривает обеспечение государством всестороннего развития и функционирования государственного языка в сфере культуры. Отмечу, что это также гарантируется нормами Конституции.

Эти изменения отражают объективную реальность, сложившуюся в Республике: русский – родной язык подавляющего большинства жителей Республики.

Но при этом хочу особо подчеркнуть, что дальнейшее реформирование законодательства Республики, направленное на закрепление статуса русского языка как единственного государственного, не повлечёт за собой ограничения прав наших граждан на родную речь. Они по-прежнему будут иметь возможность обучаться на родном языке, в том числе украинском, сохранять и развивать свою национальную культуру», – сказала парламентарий.