Наталья Волкова: Наша задача – проработать предложение Председателя НС по укреплению воспитательной составляющей системы образования ДНР

Сегодня, 18 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили изменения в Закон ДНР «Об образовании», касающиеся вопросов воспитания в образовательных организациях Республики.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки и Правительства.

Подробностями обсуждения с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Комитета Наталья Волкова.

«Ранее Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка выступил с инициативой по введению системного подхода к воспитанию в общеобразовательных школах и его закрепления на законодательном уровне. Наш Комитет полностью поддержал спикера парламента.

Наша задача – системно проработать его предложение для скорейшего принятия законопроекта и воплощения его норм в жизнь, а также избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс. Системный подход к воспитательной работе в образовательных организациях чрезвычайно важен для развития наших детей. Для их будущего, а значит и для будущего нашего государства.

Сегодня мы обсудили с представителями профильного министерства и Правительства сроки приведения образовательных программ в соответствие, а также сроки вступления в силу предложенных законопроектом норм», – сообщила парламентарий.