Наталья Волкова: Наша задача – расширить возможности получения бесплатного образования для детей льготных категорий

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание Комитета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии начали работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 68 Закона ДНР “Об образовании”».

Председатель Комитета Наталья Волкова поделилась подробностями работы над законопроектом.

«Сегодня мы обсудили законопроект, который предлагает внести изменения в действующее законодательство в сфере образования, направленные на расширение в условиях конкурса возможностей для получения бесплатного высшего профессионального образования абитуриентов, которые отнесены к различным льготным категориям. Так, они смогут одновременно подать заявления в несколько организаций высшего профессионального образования на несколько направлений подготовки или специальностей.

Данные изменения коснутся целого ряда категорий детей. Например, детей-сирот и детей с инвалидностью I и II группы, а также детей военнослужащих и других», – отметила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что законопроект основан на законодательном опыте Российской Федерации, в которой действуют аналогичные нормы.