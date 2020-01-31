Наталья Волкова: Необходимо уточнить нормы, определяющие полномочия Правительства по назначению ректоров вузов

Сегодня, 31 января, состоялось заседание Комитета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили концепцию законопроекта, вносящего изменения в специальный закон в сфере образования по вопросу уточнения правового статуса руководителя образовательной деятельности образовательных организаций высшего профессионального образования.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Министерства образования и науки, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Председатель Комитета Наталья Волкова рассказала пресс-службе Народного Совета об актуальности законопроекта и причинах его разработки.

«На данный момент в Республике назрела необходимость уточнить некоторые нормы Закона ДНР «Об образовании». В частности, речь идёт о статье 48, устанавливающей правовой статус руководителя образовательной организации, порядок его назначения и кому принадлежат полномочия по назначению ректоров вузов.

На данный момент полномочиями по назначению ректоров всех вузов, независимо от формы собственности, принадлежит Правительству, однако, данная норма требует уточнения. Частные вузы не могут быть подведомственны Правительству. Для разрешения данной ситуации мы выступили с законодательной инициативой по внесению изменений в статью 48 Закона ДНР «Об образовании».

Сегодня мы обсуждали концепцию данного законопроекта, все мнения будут учтены в дальнейшей работе над ним и подготовке проекта закона к регистрации», – сказал депутат.