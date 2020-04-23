Наталья Волкова поделилась итогами работы над внесением изменений в законодательство, регулирующее хранение экстремистской литературы

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре завершил работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон ДНР “О библиотеках и библиотечном деле”». Об этом рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Ранее Комитетом был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон ДНР “О библиотеках и библиотечном деле”», который после этого был доработан с учётом замечаний от министерств и ведомств. В частности, были проанализированы заключения от Администрации Главы ДНР, Правительства, Министерства юстиции, Верховного Суда, Министерства государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.

Прежде всего, проект закона направлен на регулирование общих вопросов взаимоотношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, гражданами в сфере библиотечного дела, в частности касающихся хранения библиотеками документов и литературы, признанных судом экстремистскими.

Законопроектом предлагается распределить полномочиями по определению порядка хранения и порядка доступа и допуска третьих лиц к вышеупомянутым литературе и документам между Министерством государственной безопасности и Министерством культуры», – сказала Наталья Волкова.

Она добавила, что законопроектом также приводится в соответствие с Законом ДНР «О Правительстве ДНР» наименование государственных органов Республики.