Наталья Волкова посетила открытие серии акций «Дорогами войны», посвящённых 75-летию Великой Победы

Во вторник, 26 февраля, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской стартовала серия театрализованных музыкальных акций «Дорогами войны». В мероприятии приняла участие депутат Народного Совета ДНР, председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

По словам парламентария, проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Глава ДНР Денис Пушилин объявил 2020 год Годом Великой Победы. Мы не могли остаться безучастными к такому событию. Поэтому мы будем проводить около шести подобных мероприятий в месяц по всей территории нашей Республики. В сегодняшней акции принимают участие ведущие артисты Донецкой муздрамы», – сообщила Наталья Волкова пресс-службе Народного Совета.

Организаторами серии акций «Дорогами войны» выступили Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна совместно с Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой имени Н. К. Крупской под эгидой Министерства культуры ДНР. Целевая аудитория мероприятий – подрастающее поколение и молодёжь.