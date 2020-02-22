Наталья Волкова приняла участие в акции «Донецкий диктант» в качестве диктора

В пятницу, 21 февраля, депутат Народного Совета ДНР Наталья Волкова приняла участие в Республиканской образовательной акции «Донецкий диктант», которая проходила в Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования.

Наталья Волкова выступила в качестве диктора. Перед началом мероприятия парламентарий поприветствовала участников диктанта и пожелала всем удачи.

«В первую очередь мне бы хотелось поздравить всех присутствующих с открытием образовательной акции «Донецкий диктант». Для меня большая честь находиться здесь, на центральной площадке этого проекта и продиктовать вам авторский текст нашей молодой донецкой поэтессы. Приятно видеть столько желающих проверить своё знание русского языка. Особенно отрадно, видеть такое большое количество молодых людей. «Донецкий диктант» уже стал для нашей Республики доброй традицией и сегодняшний день – прекрасный повод обратить внимание на свои ошибки в правописании и преодолеть ещё одну ступеньку в личностном росте. Сегодня некоторые из вас впервые за долгое время опять сядут за парты. Это очень волнительный момент. Но пусть эмоции не берут над вами верх. Главное сосредоточиться, не спешить, внимательно отнестись к своей работе и тогда все получится. Желаю вам всем удачи и только наилучших оценок », – сказала Наталья Волкова.

Донецкий Диктант» – акция республиканского масштаба. В Донецкой Народной Республике это мероприятие проводится уже в шестой раз. В этом году в акции приняло участие около 5 000 человек, которые писали диктант на 214 площадках во всех городах и районах Республики.

Текст «Донецкого диктанта» написала донецкая поэтесса, доцент кафедры русского языка и литературы Донецкого национального университета, кандидат филологических наук Мария Панчёхина.