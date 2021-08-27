Наталья Волкова рассказала о совершенствовании порядка приёма в вузы абитуриентов с инвалидностью (видео)

В конце весенней сессии Народным Советом были внесены изменения в законодательство об образовании, упрощающие порядок поступления в вузы для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о нововведениях в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

«В преддверии вступительной кампании мы провели мониторинг льгот и возможностей, предоставляемых людям с инвалидностью, и выявили определённую неточность в законодательстве. Речь о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в высшее учебное заведение должны предоставить медико-социальное заключение об отсутствии у них противопоказаний для учёбы в данном учебном заведении. Это абсолютно неправильно, формулировка носит весьма размытый характер.

Поэтому мы внесли изменения в Закон. Теперь ребёнку с инвалидностью ничего не мешает получить ту или иную специальность. Конечно же, это позволит людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными членами общества, упростит им жизнь», − пояснила парламентарий.

Напомним, 30 июня Народным Советом был принят Закон «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», которым исключаются положения касательно требований о наличии заключения учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии у детей-инвалидов, инвалидов первой и второй групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, противопоказаний при поступлении таких лиц в образовательные организации высшего профессионального образования на бюджетные места. Также Законом предусмотрено исключение положений, содержащих такие требования при приёме на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего профессионального образования за счёт бюджетных средств.