Наталья Волкова рассказала о своем участии в социальном проекте Народного Совета «Дерево желаний»

Сегодня, 6 октября, депутат Народного Совета ДНР Наталья Волкова исполнила мечту одного из участников социального проекта «Дерево желаний».

Парламентарий рассказала пресс-службе Народного Совета о том, что во время жеребьевки ей достался листок с желанием 14-летней девочки Ники, которая попросила профессиональный набор для рисования.

«Сегодня я посетила Нику, которая хочет стать художником. Привезла ей мольберт, холст, краски, кисточки – всё, что нужно для занятий изобразительным искусством.

У девочки инвалидность, она живет в многодетной семье – кроме неё у мамы еще пятеро детей. Мама растит детей одна. Это очень творческая семья – братья Ники занимаются музыкой и рисованием. Я уверена, что Ника в своём деле добьётся немалых успехов», – сообщила депутат.

Напомним, в 2019 году стартовала социальная акция «Дерево желаний», которую инициировали депутаты Народного Совета Наталья Волкова, Мария Пирогова и Александра Усачёва. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии ежегодно принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, предприятий, представители общественности.

В этом году в проекте задействованы 240 ребят. Это дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети из центров социальной реабилитации, сироты, дети с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий.