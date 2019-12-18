Наталья Волкова выступила с докладом на расширенном заседании общественного совета Министерства культуры

Сегодня, 18 декабря, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко состоялось расширенное заседание общественного совета Министерства культуры. В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета ДНР, председатель Комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова, министр культуры Михаил Желтяков, а также директора учреждений культуры ДНР.

В своем докладе парламентарий рассказал о законотворческой работе профильного комитета Народного Совета. В частности, остановилась на взаимодействии с Министерством культуры при работе над законопроектами.

«За 2019 год Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре совместно с Министерством культуры была проделана работа над четырьмя законопроектами «О внесении изменений в Закон ДНР “О библиотеках и библиотечном деле”», «О внесении изменений в Закон ДНР “О театрах и театральной деятельности”», «Об охране объектов культурного наследия» и «Об объединениях в сфере культуры».

Так, 13 декабря был принят Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О театрах и театральной деятельности”», который позволяет посетителям театров приобретать билеты на бумажных носителях, так и в электронном билеты виде.

Также ведется заключительная работа над проектом закона «Об охране объектов культурного наследия», которую наш Комитет начал в марте 2019 года. Вместе с профильным министерством мы разработали его концепцию. Законом будут урегулированы вопросы, касающиеся учёта и порядка выявленных объектов культурного наследия, а также порядка выявления объектов культурного наследия.

Продолжается совместная работа над проектом закона «О внесении изменений в Закон ДНР “О библиотеках и библиотечном деле”». Изменения касаются порядка хранения библиотеками документов и литературы, признанных судом экстремистскими.

Кроме того, совместно с Министерством культуры ДНР была проведена работа над проектом закона «Об объединениях в сфере культуры». На сегодняшний день данный законопроект требует дополнительной доработки», – сообщила Наталья Волкова.

Также на заседании были подведены итоги работы Министерства культуры за 2019 год и намечены планы на будущий 2020 год.