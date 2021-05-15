Неделя безопасности Дорожного движения в ДНР стартует сегодня с Республиканского конкурса отрядов ЮИД

Cегодня, 15 мая, в Республике стартует VI Республиканская неделя безопасности дорожного движения. Инициатором ее проведения выступили Донецкая академия транспорта при поддержке депутатов Комитета Народного Совета по транспорту и связи, а также представителей органов исполнительной власти.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель парламентского комитета Александр Бондаренко рассказал:

«В числе организаторов недели безопасности – УГАИ МВД ДНР, Министерство транспорта, Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, Министерство образования и науки ДНР.

Откроет неделю – республиканский конкурс отрядов юных инспекторов движения «Молодежь Республики – за безопасность дорожного движения!». Он состоится в Центральном парке культуры и отдыха им. А. С. Щербакова. Приглашаю всех желающих на это зрелищное мероприятие в любимое место отдыха жителей и гостей столицы в субботу, 15 мая, в полдень».

Уточним, официальный старт Недели безопасности дорожного движения состоится 17 мая и продлится по 23 мая включительно.

Одна из главных задач мероприятия — стимулировать снижение количества факторов риска, в число которых входят неиспользование ремней безопасности, вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение скоростного режима, несоответствие нормам дорожного покрытия и инфраструктуры.