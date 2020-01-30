Парламентарии приняли участие в ряде благотворительных мероприятий

В среду, 29 января, в городах и районах Республики прошёл ряд мероприятий для детей различных льготных категорий, в которых приняли участие депутаты Народного Совета ДНР. Также парламентарии передали гуманитарную помощь нуждающимся и отметили памятную дату – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

Алексей Дорофеев от имени Народного Совета поздравил двух жительниц города Тореза, переживших блокаду Ленинграда, с 76-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Блокадницам были вручены продуктовые наборы и цветы. Депутат поблагодарил их за неоценимый вклад в победу советского народа над нацизмом.

В этот же день Алексей Дорофеев передал сладкие подарки детям погибших военнослужащих. Более 60 ребят из городов и районов Республики в рамках проекта «Герои» посетили ледовый каток в донецком развлекательном центре «Фунтура».

«Забота о семьях военнослужащих стала для нас уже традицией. Такие мероприятия важны не только для ребят, но и для взрослых. Ведь государство становится сильным тогда, когда его граждане чтят память погибших и заботятся об их семьях», – отметил депутат.

Дмитрий Перепелкин вместе с учащимися государственного общеобразовательного учреждения «Донецкая специальная школа-интернат № 19» посетил Донецкий краеведческий музей. Детей с инвалидностью по слуху ждал мастер-класс по письму пером и чернилами. Мероприятие прошло в рамках проекта «Дети Республики».

Юрий Закаблук посетил мероприятие для детей из опекунских семей, проживающих в Никитовском районе Горловки, которое прошло в горловском Дворце культуры имени Никиты Изотова. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Яркое детство».

Александр Быкадоров в рамках работы Общественного штаба по работе с прифронтовыми районами общественного движения «Донецкая Республика» передал медицинские изделия и средства личной гигиены нуждающимся жителям посёлка Озеряновка города Горловки.