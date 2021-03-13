Нововведения в образовании, изменения в Уголовный кодекс, помощь фермерам: Владимир Бидёвка принял участие в программе «Республика» (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в программе «Республика» на телеканале «Юнион», где рассказал о ряде поправок к законам, принятых парламентариями в начале марта.

В блоке законов социальной направленности спикер парламента выделил изменения в Закон «Об образовании».

«На сегодняшний день складывается следующая ситуация.

Обычный абитуриент имеет право одновременно подать документы в два вуза либо на три образовательных направления, специальности. У лиц с ограничениями по здоровью и людей, которые подпадают под льготные категории, до принятия вот этой поправки к закону такой возможности не было. Поэтому поправки внесли, чтобы наделить их таким же правом подавать заявления в несколько вузов и на несколько образовательных программ. Очень надеемся, что это поможет людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства».

Отвечая на вопрос об изменении в Уголовном кодексе Республики в части усиления ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, Владимир Бидёвка заметил, что данный законопроект был зарегистрирован ещё летом 2020 года. Его проработали как раз к тому времени, когда он стал актуален как никогда. Действительно, он предусматривает достаточно жёсткие санкции – от денежных штрафов до 8-10 лет лишения свободы.

«Нужно понимать, что лёгкими мерами здесь не обойтись. Потому что это не просто хулиганство. За это всё нужно нести ответственность. Естественно люди, которые совершают такое преступление, должны понимать, что оно может привести к человеческим жертвам или увечьям. Ответственность за это будет достаточно жёсткой», – отметил спикер Парламента.

Он также остановился на работе онлайн-приёмных, напомнил, как граждане могут обратиться к своему депутату с помощью интерактивной карты, размещённой на официальном сайте Народного Совета, а также о помощи сельхозпроизводителям, в частности, занятым в сфере животноводства.