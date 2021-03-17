Новую экономическую модель развития ДНР предложил депутат Роман Лепа

Сегодня, 17 марта, в Донецком Институте экономических исследований состоялся круглый стол на тему «Проект модели экономики ДНР: основные направления, приоритетные сферы для дальнейших научных разработок».

С докладом выступил депутат Народного Совета ДНР Роман Лепа. Он представил новое системное видение централизованного развития экономики Республики.

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Мирослав Руденко, представители Аппарата Правительства ДНР, профильных министерств и ведомств, научной общественности, реального сектора экономики и образовательных организаций высшего профессионального образования.

Проект предложенной депутатом модели содержит концептуальное представление экономической системы ДНР, отражает видение экономической действительности на данный период и на перспективу, очерчивает проблемы и предлагает пути их решения.

«Новая модель экономики ДНР должна формироваться на основе инициативы государства в содействии развитию экономики, составлению им стратегий развития и помощи в их реализации путём предоставления возможности стабильного развития всем формам хозяйствования на паритетных условиях: крупным, средним, малым, индивидуальным.

Модель экономики ДНР должна быть ориентирована на достижение целей, провозглашенных в Доктрине «Русский Донбасс», и быть сопряжённой с моделью экономики Российской Федерации, основополагающие принципы которой базируются на концепции государственного капитализма. Так, целями новой модели экономики ДНР являются рост благосостояния и качества жизни населения, рост экономики ДНР и гармонизация модели экономики с РФ. Она должна базироваться на принципах управляемости, достижимости целей, прозрачности.

Для эффективной реализации новой модели экономики ДНР необходимы системные преобразования — внедрение системы индикативного государственного стратегического планирования, организация и правовое обеспечение функционирования единого центра государственного управления экономикой, обеспечение прозрачности и открытости информации о состоянии экономики Республики и ориентация всех ветвей власти на достижение целей», — отметил Роман Лепа.

В процессе обсуждения новой модели экономики было отмечено, что она должна учитывать отраслевые особенности и базироваться на структурных реформах во всех секторах, в частности, предполагать инновационные преобразования в промышленности Республики, что должно быть обеспечено за счёт развития кадрового и научного потенциала, повышения экспортных возможностей. В связи с этим продвижение продукции ДНР на внешние рынки должно стать ключевым приоритетом государства.

Предложенный проект модели экономики ДНР, а также высказанные в ходе обсуждения предложения и рекомендации будут приняты за основу и далее предложены на рассмотрение в Аппарате Правительства ДНР.