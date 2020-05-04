Новые возможности для бизнеса: Владимир Бидёвка рассказал о правовом регулировании лизинговых отношений в ДНР (видео)

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в эфире передачи «Дела государственные» на телеканале «Юнион» рассказал о том, какие возможности открываются для предпринимателей с принятием Закона ДНР «О финансовой аренде (лизинге)».

По словам спикера парламента, Закон позволит субъектам хозяйствования приобретать технику на условиях финансовой аренды, что будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности Республики.

«Этот Закон направлен на то, чтобы предприниматели, начинающие свою деятельность или модернизирующие существующий бизнес, которые сразу не могут позволить себе большие затраты, получили возможность взять необходимое оборудование в аренду. Это касается дорожной техники, медицинского оборудования. Конечно же, Закон очень важен для агропромышленного сектора и других отраслей экономики.

Новые возможности открываются и для тех, кто сдаёт оборудование в аренду. Возникают ситуации, когда из-за отсутствия сбыта техника просто простаивает, теперь же можно будет продолжить работу в формате лизинга», – отметил Владимир Бидёвка.

Напомним, что Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года, вступит в силу 1 июля 2020 года.