Новый этап реализации молодёжной политики: Владимир Бидёвка ознакомился со стратегией развития Молодёжного парламента

Во вторник, 17 марта, в Доме Правительства состоялось очередное пленарное заседание Молодёжного парламента, в котором приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители комитетов министерств, высших учебных заведений Республики и общественных объединений.

Обращаясь к депутатам Молодёжного парламента, Владимир Бидёвка акцентировал внимание на достижениях профильных комитетов в различных сферах и усиление работы, касающейся непосредственно молодёжной политики.

«Молодёжный парламент с момента создания показал себя не только как эффективный консультативно-совещательный орган, но и как организация молодых людей, всецело участвующих в общественной и политической жизни общества. Молодые парламентарии вносят весомый вклад в работу с молодёжью, занимаются её патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти, совместно с депутатами Народного Совета уделяют внимание наиболее социально уязвимым категориям граждан. Однако основная деятельность, безусловно, сосредоточена на выработке предложений по совершенствованию правового поля нашего государства.

В рамках взаимодействия с Народным Советом на постоянной основе ведётся совместная работа по рассмотрению наиболее значимых предложений Молодёжного парламента. Такие предложения касаются сфер бюджета и финансов, спорта, здравоохранения и многих других. Безусловно, не остаётся без внимания молодых парламентариев и сфера молодёжной политики, однако, проводя совместную встречу в конце января текущего года, мы пришли к пониманию того, что данному вопросу необходимо уделить дополнительное внимание, сделать именно его приоритетным.

Знаю, что Молодёжный парламент провел огромную работу в данном направлении. Она включала не только анализ существующей законодательной базы, но и, пожалуй, главное – мониторинг потребностей молодых людей. Это действительно та основа, от которой в своей работе должны отталкиваться молодые парламентарии, поскольку непосредственно они представляют интересы молодёжи.

Выражаю надежду на то, что с этого дня в работе Молодёжного парламента и в сфере молодёжной политики Республики начинается новый значимый этап. Желаю вам удачи и терпения в этом непростом, но важном деле. Знайте, что в Народном Совете вы всегда найдёте поддержку и можете рассчитывать на нашу помощь», – сказал спикер парламента.

В ходе пленарного заседания участники заслушали доклад по формированию предложений в сфере молодёжной политики Донецкой Народной Республики.