Об изменениях в законодательство о свободе вероисповедания в сфере государственно-конфессиональных отношений и религиозного образования

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков прокомментировал нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», который был принят 20 ноября 2020 года.

«Закон направлен на сбалансирование правовых норм общих положений между собой, а также с остальными положениями Закона и иными правовыми нормами законодательства ДНР. При этом мы учитывали необходимость гармонизации с аналогичными нормами Закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Так, была изложена в новой редакции статья, посвящённая составу законодательства ДНР о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Были приняты такие изменения, как ранжирование законодательства, а также уточнены наименования нормативных правовых актов. Именно этим Законом, как основным, должны регулироваться права и свободы граждан на свободу вероисповедания», – сообщил парламентарий.

Александр Мальков подробно остановился на изменениях, связанных с обучением религии, а также отношений государства и религиозных организаций.

«Введена терминологическая единица «обучение религии и религиозное воспитание», которая не является образовательной деятельностью для религиозных объединений.

Вносятся существенные изменения в регулирование государственно-конфессиональных отношений в ДНР.

Мы убрали из Закона выражение «факультативное изучение дисциплин религиозного содержания» в государственных и муниципальных образовательных организациях, так как оно отсутствует в Законе ДНР «Об образовании». Данный термин создавал юридическую коллизию при сопоставлении с другими нормами Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», по которым религиозное образование может предоставляться вне рамок образовательного процесса.

Исключена и правовая норма относительно только той государственной поддержки религиозных организаций, которая осуществляется в рамках реализации республиканских программ, разрабатываемых и утверждаемых в установленном Законом порядке. Так, после принятия Закона ДНР «О Правительстве ДНР», взаимодействие Правительства с религиозными объединениями входит в полномочия Правительства ДНР в социальной сфере и регулируется указанным Законом», – пояснил депутат.