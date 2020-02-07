Обеспечение доступности административного правосудия: в Народном Совете обсудили разработку Кодекса административного судопроизводства

В четверг, 6 февраля, состоялось очередное заседание рабочей группы Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству по работе над Кодексом административного судопроизводства, в котором приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Правительства и Министерства юстиции.

В комментарии пресс-службе Народного Совета руководитель рабочей группы Андрей Баевский уточнил, что присутствующие обсудили заключение Министерства юстиции, поступившее по проекту Кодекса административного судопроизводства, в частности проблемные вопросы по главе, посвящённой судебным расходам.

«Согласно этой главе кодекса судебные расходы состоят из судебного сбора и издержек, связанных с рассмотрением административного дела. Порядок уплаты, а также льготы и основания освобождения от судебного сбора устанавливаются Законом Донецкой Народной Республики «О судебном сборе», а перечень лиц, освобождённых от возмещения судебных издержек, определяется отдельной статьёй кодекса.

Данный перечень включает малоимущих физических лиц, при этом на территории Республики отсутствует законодательство, закрепляющее понятие «малоимущие граждане». Учитывая, что одна из главных задач кодекса – обеспечение доступности административного правосудия, мы должны тщательно проработать возможность реализации данной нормы и обсудить дополнительно с учётом мнения профильного министерства», – сказал депутат.