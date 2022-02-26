Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина к представителям органов власти на освобождаемой территории (видео)

Обращаюсь к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Народ Донбасса воссоединяется после восьми лет беспредела киевского режима. Русофобии как украинской национальной идее пришел конец.

Мы долго ждали этого события, когда разлученные семьи, друзья, близкие люди смогут жить в одной стране и руководствоваться своим, а не навязанным выбором. Это время пришло.

И уже сегодня нам нужна ваша помощь.

Самая главная задача, стоящая сегодня перед вами, – обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий. Все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники в полной мере выполнять свои функциональные обязанности. Всем вам будет сохранена заработная плата и все социальные гарантии.

Глав местных администраций прошу подготовить перечень первоочередных мер, необходимых для нормального функционирования всех предприятий жизнеобеспечения. Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству необходимо прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики