Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину

Обращение Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании Донецкой Народной Республики, а также о возможности заключения договора о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в сфере обороны.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года.

Ваши политические решения, такие как признание документов, выданных жителям наших Республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, бесценны для нас как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство.

Особо хочу подчеркнуть, что на всех этапах урегулирования конфликта в Донбассе Россия как гарант и посредник Минских соглашений отстаивает интересы наших жителей на основе международного права и содействуя мирному урегулированию конфликта между Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Украиной.

Мы высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в минском переговорном процессе, которые ориентированы на соблюдение принципа неприменения силы и угрозы силы сторонами конфликта. К сожалению, Минские соглашения и существующие договорённости никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от Соединенных Штатов Америки и других западных партнеров украинский режим вопреки своим международным обязательствам вопреки воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое разрешение конфликта на нашей территории.

Мы знаем, что Государственная Дума Российской Федерации уже направила в Ваш адрес важное для всех нас обращение.

С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой Народной Республики просим Вас признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое социальное государство.

Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики