Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина к СМИ (видео)
Все мы на себе испытали последствия грязной информационной войны, которую ведет киевский режим восемь лет с народом Донбасса. Ее циничные и извращенные методы лжи нам хорошо известны.
Сейчас идет освободительная операция, восстанавливается справедливость. Она требует в том числе и разъяснительной работы. Люди, особенно на освобождаемых территориях, хотят знать правду.
Я обращаюсь к журналистам, к работникам средств массовой информации, дончанам, работающим сейчас в Российской Федерации: Донбассу нужна ваша помощь. Возвращайтесь! Ваш профессионализм, ваше служение правде как никогда нужны Донбассу.
Также мои слова обращены к работникам медиа на освобождаемой территории. Нам нужно как можно быстрее вернуть людям право на получение объективной информации. Поэтому призываю вас объединить усилия и приступить к исполнению своего профессионального долга.
Денис Пушилин,
Глава Донецкой Народной Республики