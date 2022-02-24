Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина к СМИ (видео)

Все мы на себе испытали последствия грязной информационной войны, которую ведет киевский режим восемь лет с народом Донбасса. Ее циничные и извращенные методы лжи нам хорошо известны.

Сейчас идет освободительная операция, восстанавливается справедливость. Она требует в том числе и разъяснительной работы. Люди, особенно на освобождаемых территориях, хотят знать правду.

Я обращаюсь к журналистам, к работникам средств массовой информации, дончанам, работающим сейчас в Российской Федерации: Донбассу нужна ваша помощь. Возвращайтесь! Ваш профессионализм, ваше служение правде как никогда нужны Донбассу.

Также мои слова обращены к работникам медиа на освобождаемой территории. Нам нужно как можно быстрее вернуть людям право на получение объективной информации. Поэтому призываю вас объединить усилия и приступить к исполнению своего профессионального долга.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики