Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина к соотечественникам (видео)

Дорогие соотечественники! Я обращаюсь ко всем русским людям – жителям Донбасса и России, всем, кто близко к сердцу принимает происходящее сегодня у нас, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на оставшейся части Украины.

Совершенно очевидно, что в настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи Республикам Донбасса. Идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима. Восстанавливается справедливость.

На передовой этой борьбы сейчас мужественные воины России, Донецкой и Луганской Народных Республик, перед которыми стоит сложнейшая задача провести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон мирным людям.

Противоположным образом ведут себя боевики вооруженных формирований Украины. Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры. Нелюди. Иначе не назовешь.

В этот час, когда решаются судьбы миллионов, очень важно, на какой ты стороне. Очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного справедливого будущего.

Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, – нанести на свой автомобиль знак Z. Уже многие это сделали.

Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе.

Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве – сила русского духа и залог нашей Победы!

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики