Обращение Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину (Видео)
Уважаемый Владимир Владимирович!
Сегодня в Донецкой Народной Республике проживает порядка 400 тысяч граждан Российской Федерации. Но и те люди, которые пока не получили паспорт Российской Федерации, являются русскими по духу, культуре, общей истории. Мы – русские!
От имени Народного Совета Донецкой Народной Республики полностью поддерживаю заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и прошу Вас признать Донецкую Народную Республику.
Владимир Бидёвка,
Председатель Народного Совета