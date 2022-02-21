Обращение Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину (Видео)

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Уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня в Донецкой Народной Республике проживает порядка 400 тысяч граждан Российской Федерации. Но и те люди, которые пока не получили паспорт Российской Федерации, являются русскими по духу, культуре, общей истории. Мы – русские!

От имени Народного Совета Донецкой Народной Республики полностью поддерживаю заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и прошу Вас признать Донецкую Народную Республику.

Владимир Бидёвка,

Председатель Народного Совета

 

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