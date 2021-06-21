Обращение Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки в День памяти и скорби

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Союза. Эта дата вошла в историю как начало Великой Отечественной войны, день памяти и скорби по погибшим от рук нацистской Германии и её союзников.

Сегодня мы с болью в сердце вспоминаем всех, кто положил свою жизнь ради свободы нашей Родины: солдат, не вернувшихся с фронта, мирных жителей, погибших в результате бомбардировок и блокад, узников, замученных в застенках концлагерей, – тех, кто пал жертвой фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне далась нашему народу непомерно большой ценой. Война принесла на нашу землю много горя и страданий, однако, пройдя через это, советский человек полностью разгромил врага. Эта героическая и трагичная страница в истории нашей Родины написана кровью миллионов наших предков. Мы, поколение современное, обязаны сохранить её не только здесь и сейчас, но и для наших детей, будущих патриотов Отечества, верных сынов и дочерей своей Родины.

Дорогие соотечественники, всегда помните о героическом прошлом нашего народа, цените подвиг дедов и прадедов, не позволяйте никому и никогда попирать память тех, кто погиб ради мира на земле. Светлая память всем погибшим.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики