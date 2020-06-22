Обращение Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки в День памяти и скорби

22 июня 1941 года – это кровавая дата для миллионов людей, чёрный день календаря, который навсегда останется в нашей памяти днём скорби по погибшим и невинно убиенным.

В этот день началась самая страшная война в истории человечества. Миллионы убитых мирных граждан: женщин, детей, стариков. Катастрофические разрушения. Неприкрытая ненависть со стороны врага…

Наши деды и прадеды не просто встали на защиту рубежей Родины. Они спасли человечество от коричневой чумы, захватившей Европу и стремившейся поглотить весь мир.

Наши предки победили. Враг был сломлен, уничтожен, раздавлен. Но цена Победы была велика.

Память о той войне, о том страшном дне, когда на рассвете фашистская орда пошла в наступление – эта память осталась.

Мы никогда не забудем героев, оборонявших рубежи нашей Родины в первые дни войны. Именно они разрушили все планы гитлеровцев по быстрому захвату СССР и дали время для ответного удара и уничтожения врага. Пограничники, моряки, береговая охрана, герои Брестской крепости, защитники Ленинграда, Сталинграда, жители всех двенадцати городов-героев Советского Союза, проявившие героизм и мужество при защите Родины, – о вашем подвиге мы помним. Он останется в сердцах потомков на века.