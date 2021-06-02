Обращение Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по случаю седьмой годовщины авианалёта на Луганск

2 июня 2014 года вошло в историю Донбасса как день страшной трагедии в столице Луганской Народной Республики: Воздушные силы Украины совершили авиаудар по зданию бывшей облгосадминистрации и находящемуся рядом скверу, в результате чего погибли восемь человек и получили ранения свыше двадцати горожан.

Это преступление поразило нас не только масштабом трагедии, но и высшей степенью цинизма украинских военных, отдавших и исполнивших приказ об убийстве мирных луганчан. А ведь всего в паре десятков метров находилась детская площадка… На следующий день после празднования Дня защиты детей Украина показала, как именно готова «защищать» подрастающее поколение. И как только после своих действий власть имущим хватает совести ещё и принимать какие-то постановления об «увековечивании памяти детей, которые погибли в результате агрессии Российской Федерации против Украины»?

Тот факт, что авианалёт на Украине преподносился как «взрыв кондиционера» на здании луганской облгосадминистрации, свидетельствует о попытке скрыть вину украинского руководства, попытке переложить именно его ответственность за совершаемые преступления против человечности на территории Донбасса. К сожалению, это далеко не единичный случай, когда с помощью откровенной пропаганды Украина совершала попытки оправдать свои действия. Но мы знаем правду, а она всегда сильнее.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате авианалёта 2 июня 2014 года. Для нас эта беда – не чужая, и Донецкая Народная Республика разделяет всю скорбь с Луганской Народной Республикой. Светлая память погибшим. Не забудем.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики