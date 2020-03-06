Образовательная деятельность будет осуществляться на русском языке как единственном государственном языке ДНР

Сегодня, 6 марта, согласно повестке пленарного заседания депутаты рассмотрели проект закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», внесённый Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

О сути законопроекта рассказал представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

«Законопроект разработан для развития изменения, внесённого в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, в соответствии с которым русский язык – единственный государственный язык Донецкой Народной Республики, а также для обеспечения соответствия норм Закона ДНР «Об образовании» конституционным предписаниям по использованию государственного языка в образовательной деятельности.

Проектом закона предусматривается, что образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке, при этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся», – доложил Алексей Сухинин.

Представитель Главы ДНР в Народном Совете подчеркнул, что после принятия изменений в Закон ДНР «Об образовании» Правительство Донецкой Народной Республики должно обеспечить приведение в соответствие с настоящим Законом нормативных правовых актов республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере образования, до начала 2020–2021 учебного года.

Поскольку законопроект позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере использования государственного языка Донецкой Народной Республики в образовательной деятельности, депутаты проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.