Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики

в Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики

Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики (далее – Аппарат Народного Совета) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики (далее – должность гражданской службы) в Аппарате Народного Совета категории «специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы.

Конкурс проводится для замещения следующих должностей гражданской службы Аппарата Народного Совета:

главный специалист отдела внутренней безопасности (категория «специалисты», главная группа должностей);

ведущий специалист отдела внутренней безопасности (категория «специалисты», ведущая группа должностей);

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки, стажу государственной гражданской службы, профессионально-функциональным знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики в Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики указаны в приложении 1 к объявлению.

Условия прохождения гражданской службы

Условия прохождения гражданской службы, в том числе основные права и обязанности гражданских служащих, ограничения, запреты, связанные с гражданской службой, требования к служебному поведению гражданского служащего и иные условия, связанные с прохождением гражданской службы установлены:

– Законом Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-ІІНС «О государственной гражданской службе»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 15 апреля 2020 года № 87 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Донецкой Народной Республики и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2020 года № 117 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики или стажу работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 года № 151 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики государственным гражданским служащим Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 21 мая 2020 года № 162 «О реестре должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики».

– Должностным регламентом.

Гражданин Донецкой Народной Республики (далее – гражданин), изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в отдел кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета:

Личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета (приложение 2 к объявлению). Заполненную и подписанную анкету, утверждённую Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики». Фотографию размером 3,5 х 4,5 см. Копию паспорта или заменяющего его документа согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 года № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики» (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс). Копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые (трудовая книжка предъявляется лично по прибытии на конкурс), либо копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина Донецкой Народной Республики. Копии документов об образовании и квалификации, а также, по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, копии документов о присвоении учёной степени, учёного звания (соответствующие документы предъявляются лично по прибытии на конкурс) либо копии указанных в настоящем пункте документов, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным подразделением по месту учёбы. Документ установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению (медицинская справка формы 133/у). Согласие на обработку персональных данных (заполняется в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета).

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Аппарате Народного Совета, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подаёт личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета.

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в Аппарате Народного Совета, предоставляет:

Личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета (приложение 2 к объявлению). Заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики», с фотографией 3,5 х 4,5 см. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета).

Приём документов осуществляется с 04 августа 2021 года по 24 августа 2021 года с понедельника по пятницу с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00 в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета, по адресу: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 97. Дополнительная информация по телефону: (062) 209–22–87.

Предполагаемая дата проведения конкурса: первая–вторая декада сентября 2021 года, место проведения: Аппарат Народного Совета (г. Донецк, ул. Артема, 97).

Порядок проведения конкурса

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, допущенных к участию, их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании предоставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих нормативным правовым актам Донецкой Народной Республики методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая тестирование и индивидуальное собеседование.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления, несоответствие сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам – основание для отказа в допуске гражданина (гражданского служащего) к участию в конкурсе.

При несвоевременном предоставлении документов, предоставлении их не в полном объёме или с нарушением правил оформления по уважительной причине срок их приёма может быть перенесён по решению Руководителя Аппарата Народного Совета.

Гражданский служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Донецкой Народной Республики о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и её прохождения.

Гражданин (гражданский служащий), не допущенный к участию в конкурсе, информируется о причинах отказа в письменной форме. Гражданин (гражданский служащий) вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса, не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа направляются сообщения в письменной форме о дате, месте и времени его проведения. Информация о проведении второго этапа конкурса и списки кандидатов размещаются на официальном сайте Аппарата Народного Совета в сети Интернет.

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование для оценки уровня владения государственным языком Донецкой Народной Республики (русским языком), знанием основ Конституции Донецкой Народной Республики, законодательства Донецкой Народной Республики о государственной службе, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий; для оценки знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

При тестировании используется единый перечень вопросов. Тестирование проводится в письменной форме и содержит 50 вопросов. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования (60 минут).

Также проводится индивидуальное собеседование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности, исходя из сферы и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы.

О результатах конкурса кандидат уведомляется в письменной форме в течение 7 дней со дня завершения конкурса.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и прочее), осуществляются кандидатами за счёт собственных средств.

Документы участников конкурса могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса.

Информация о положениях должностного регламента гражданского служащего, включающая должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего содержится в приложении 3 к объявлению.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Приложения

Приложение 1 к объявлению – Квалификационные требования к уровню профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки, стажу государственной гражданской службы, профессионально-функциональным знаниям и умениям, необходимым для замещения должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики в Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики

Приложение 2 к объявлению – Заявление к участию в конкурсе (заполняется собственноручно)

Приложение 3 к объявлению