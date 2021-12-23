Официальному сайту Народного Совета Донецкой Народной Республики 7 лет!

7 лет назад, 23 декабря 2014 года был создан официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Сайт является официальным источником информации, созданным Аппаратом Народного Совета в целях освещения деятельности Народного Совета Донецкой Народной Республики, Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики, депутатов, комитетов и комиссий Народного Совета.

Выражаем искреннюю признательность всем работникам Аппарата Народного Совета и депутатам, которые принимают участие в развитии сайта, его наполнении качественным, полезным и интересным контентом. Именно благодаря вашим усилиям граждане ДНР, а также иных государств имеют непосредственный доступ к информации о законотворческой деятельности Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Напоминаем, что актуальные новости вы можете узнать по адресу dnrsovet.su.

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