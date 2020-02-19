Официальный комментарий Владимира Бидёвки в связи с распространяемой ложной информацией о созыве внеочередного пленарного заседания Народного Совета ДНР

В сети Интернет распространяется ложная информация о созыве внеочередного пленарного заседания Народного Совета ДНР. В качестве подтверждения информации интернет-ресурсы используют фальшивое «распоряжение» Председателя Народного Совета ДНР о созыве внеочередного пленарного заседания, на котором якобы будет рассматриваться вопрос о сокращении финансирования организаций угольной промышленности Республики на 30%.

Официально заявляю, что распоряжения под таким номером не существует, законопроект, упомянутый в «распоряжении», в Аппарате Народного Совета ДНР не зарегистрирован. Ложная информация распространяется с целью дестабилизации ситуации в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что вся официальная информация о проведении очередных и внеочередных пленарных заседаний публикуется на официальном сайте Народного Совета.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики