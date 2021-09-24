Оксана Сигидина: Государством принимаются меры по защите чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны

6 августа Народным Советом принят Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», призванных сохранить историческую память народа, защитить честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

О сути принятых норм в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала депутат, секретарь Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Оксана Сигидина.

«Основная цель принятия Закона – усиление мер защиты по сохранению исторической памяти.

В частности, в соответствии с принятыми изменениями к формам реабилитации нацизма отнесено распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, совершённое публично. Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которые подарили нам Победу, благодаря им мы живём на этой земле, поэтому мы должны принимать меры со стороны государства по защите их чести и достоинства.

Также с принятием Закона усилена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если такие действия совершены лицом с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору либо с использованием СМИ и средств телекоммуникационных сетей, а также искусственно созданной доказательной базы. За такие преступления теперь грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, Законом введена уголовная ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны», − разъяснила Оксана Сигидина.

Отдельно парламентарий остановилась на изменениях, внесённых в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми урегулированы вопросы подследственности уголовных дел.

«Так, внесены изменения в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми расследованием указанных преступлений будут заниматься органы государственной безопасности», − рассказала депутат.