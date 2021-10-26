Оксана Сигидина о соблюдении режима повышенной готовности (видео)

Депутат Народного Совета Оксана Сигидина призвала граждан ДНР соблюдать режим повышенной готовности и беречь своё здоровье.

Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина от 23 октября 2021 года № 321 «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности» запрет на посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений не распространяется при условии заполнения посадочных мест не более 50 процентов и наличия у посетителей одного из следующих документов:

– о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;

– о перенесённом заболевании, вызванном COVID-19;

– о наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР (дата выдачи документа не должна превышать трёх календарных дней).