Оксана Сигидина о соблюдении режима повышенной готовности (видео)
Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина от 23 октября 2021 года № 321 «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности» запрет на посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений не распространяется при условии заполнения посадочных мест не более 50 процентов и наличия у посетителей одного из следующих документов:
– о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
– о перенесённом заболевании, вызванном COVID-19;
– о наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР (дата выдачи документа не должна превышать трёх календарных дней).