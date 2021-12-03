Оксана Сигидина об итогах работы Комитета по уголовному и административному законодательству в 2021 году (видео)

В четверг, 2 декабря, в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» депутат Народного Совета Оксана Сигидина рассказала об итогах работы Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству в 2021 году.

Оксана Сигидина рассказала о принятых законах, которые устанавливают нормы, связанные с запретом распространения идеологии нацизма, а также бережным отношением к исторической памяти Донбасса, нормы, которые обеспечивают цифровую безопасность граждан ДНР. Также Оксана Сигидина напомнила о принятых законах, которые устанавливают ответственность за ложные обращения об актах терроризма и ответственность за воинские преступления, связанные с оставлением части.