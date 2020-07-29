Оксана Сигидина оказала содействие в организации оздоровительного мероприятия для детей с инвалидностью (видео)

В среду, 29 июля, при содействии депутата Народного Совета ДНР Оксаны Сигидиной в столичном аквапарке «Аквасферра» состоялось оздоровительно-развлекательное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и социально неадаптированной молодёжи.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий уточнила, что в оздоровительной программе приняли участие более 70 детей, проживающих в Будённовском районе города Донецка.

«Сегодняшнее мероприятие, которое получило название «Возможности – ограничены, способности – безграничны», проходит под патронатом Главы ДНР Дениса Пушилина и Народного Совета.

Плавание способствует укреплению здоровья, развитию жизненно важных навыков, воспитанию морально-волевых качеств и социальной адаптации. Занятия в бассейне – наиболее щадящий вид физической нагрузки, которая направлена на закаливание организма, значительное снижение риска ОРЗ и вирусных инфекций.

В бассейне с открытой частью для детей были организованы игры и занятия плаванием при непосредственном участии родителей и под бдительным присмотром инструкторов», – рассказала Оксана Сигидина.

Фото: Официальный сайт ДНР