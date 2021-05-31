Оксана Сигидина посетила Республиканский специализированный дом ребёнка в Макеевке

В субботу, 29 мая, в преддверии Международного дня защиты детей в рамках благотворительной акции «Поможем детям вместе» в Республиканском специализированном доме ребёнка города Макеевки прошло масштабное мероприятие по благоустройству территории.

Более пятидесяти активистов приступили к работам по благоустройству детских площадок и парковой зоны на территории дома ребёнка. В это время для воспитанников учреждения была организована обширная развлекательная программа с аниматорами.

Также Республиканскому специализированному дому ребёнка были переданы средства детской гигиены, детские вещи, сладости, игрушки и наборы для детского творчества.

Оксана Сигидина прокомментировала мероприятие.

«День защиты детей – это напоминание нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несём за юное поколение. Важно, чтобы каждый ребёнок рос здоровым и счастливым, был окружён заботой и любовью. Поздравляя всех ребят с этим замечательным праздником, хочется пожелать им расти смелыми, любознательными, добрыми и познать настоящую дружбу!».