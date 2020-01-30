Оксана Сигидина: Школьники Будённовского района пообщались с очевидцами ужасов фашистских концлагерей

Во вторник, 28 января, в Будённовском районе города Донецка в рамках проекта «Эхо времён», общественного движения «Донецкая Республика» состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста. Почтить память жертв нацизма пришли депутат Народного Совета ДНР Оксана Сигидина, глава администрации Будённовского района города Донецка Владимир Гетов и учащиеся общеобразовательных школ района.

Оксана Сигидина поделилась с пресс-службой Народного Совета впечатлениями от встречи.

«Сегодня в администрации Будённовского района была организована встреча школьников с узниками фашистских концентрационных лагерей. Ребята смогли пообщаться с ними и узнать, что такое концлагерь. Всё меньше с нами тех, кто непосредственно прошёл сквозь горнило Великой Отечественной войны, поэтому так важны эти воспоминания.

Также все присутствующие смогли посмотреть ряд короткометражных документальных фильмов о событиях тех лет», – сообщила парламентарий.

По завершению мероприятия ветеранам вручили продуктовые наборы и цветы.