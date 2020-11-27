Олег Онопко: Идея интернировать российских граждан, находящихся на территории Украины, безумна (видео)

Депутат Народного Совета Олег Онопко принял участие в программе «Республика» на телеканале «Юнион». Парламентарий рассказал о своём видении законопроекта об интернировании граждан России на украинской территории, зарегистрированном в Верховной раде.

Парламентарий подчеркнул, что подобные законопроекты говорят о нацистском и антигуманном характере нынешнего украинского режима.

«Те шаги, которые мы наблюдаем на Украине в сфере создания основополагающих законов для этого государства, направлены в первую очередь на ограничение прав и свобод людей, русских людей, граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, русскоговорящих людей. Закон, который был подан Кабинетом министров Украины [«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» – прим. ред.] – это очередной тревожный сигнал, потому что Украина во многом повторяет ту политическую практику, которая характерна для самых страшных в истории человечества политических режимов, античеловеческих режимов. Действительно, эта идея – интернировать российских граждан, находящихся на территории Украины, – безумна. С точки зрения объективной реальности, когда на дворе XXI век и мы живём не в Центральной Африке, а в Восточной Европе – это выглядит странно», – сказал Олег Онопко.

Депутат подчеркнул, что принятие этого законопроекта непременно вызовет жёсткую реакцию мирового сообщества и, прежде всего, Российской Федерации.

«Я убеждён, что Российская Федерация достаточно жёстко ответит на такие действия, если законопроект будет принят, поскольку граждане Российской Федерации, где бы они ни находились, неприкосновенны. Они в первую очередь граждане своего государства и обладают пакетом прав и свобод. Я убеждён, что и со стороны международного сообщества в отношении Украины будут предприняты серьёзные меры», – сказал парламентарий.

Напомним, в ноябре правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект об интернировании граждан России на украинской территории. Законопроект подразумевает задержание и принудительную отправку граждан России в спецпоселения в период ведения боевых действий. Места спецпоселений будут определять местные власти по согласованию с Киевом.