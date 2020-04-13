Олег Онопко: Политической воли для продвижения вопроса о разведении сил в Донбассе у украинской власти нет

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета ДНР Олег Онопко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном разведении сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.

«Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое разведение войск в Донбассе. Это пример поразительного цинизма, свойственного украинской власти. Тем более учитывая тот факт, что несколькими днями ранее именно Зеленский вручал правительственные награды украинским артиллеристам, обстреливающим территорию Республики, виновным в гибели людей и разрушении гражданской инфраструктуры.

На сегодняшний день все предложения Республик о разведении сил и средств на линии разграничения игнорируются именно украинской стороной. Этот вопрос не находит никаких подвижек в Минске, а украинская сторона меняет свою позицию по несколько раз за раунд переговоров», – отметил парламентарий.

Олег Онопко подчеркнул, что сегодня политической воли для конструктивного продвижения вопроса о разведении сил у украинской власти нет.

«По большому счёту, всё на украинской стороне решают праворадикальные группировки. Зеленский может анонсировать разведение столько раз, сколько ему хочется. Но пока Киев не заставит своих радикалов подчиняться приказам, эти разведения в лучшем случае будут только популистскими заявлениями. И судя по тому, что, несмотря на многочисленные перемирия и договорённости о прекращении обстрелов, провокации с украинской стороны не уменьшаются, надежды на то, что Зеленский сможет заставить вооружённые формирования Украины прекратить стрелять, давно уже нет», – резюмировал депутат.