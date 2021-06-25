Олег Онопко принял участие в программе «Парламентский вестник» (Видео)

По инициативе Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки в июне в Донецке прошла серия круглых столов, посвящённых 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Депутат Народного Совета Олег Онопко рассказал в эфире «Парламентского вестника» об этих мероприятиях и их значении.

«Вся серия круглых столов была посвящена анализу ситуации, сложившейся в 1941 году как на международно-политическом уровне, так и на уровне внутренней политики Советского Союза. Мы сосредоточились на анализе процессов, которые привели к Великой Отечественной войне.

Эти круглые столы затрагивали самые разные темы, от международной обстановки до экономических вопросов, которые обусловили Великую Отечественную войну. На одном из круглых столов обсудили, как была организована экономика Третьего Рейха. Фактически на неё работали предприятия всей Европы, даже нейтральных государств. На другом круглом столе разговаривали о том, как Советский Союз готовился к войне – и в хозяйственной сфере, и в военно-технологической. Прозвучали очень интересные доклады экспертов.

Всё это помогает увидеть реальную ситуацию, которая сложилась к 1941 году. В дальнейшем эти доклады были представлены и на итоговой историко-просветительской конференции. Эта серия круглых столов продемонстрировала удивительную синергию научного, гражданского сообщества и органов государственной власти. Необходимо доносить до подрастающего поколения ту память о войне и её причинах, которая соответствует исторической правде, исторической справедливости», – сказал Олег Онопко.