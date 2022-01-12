Олег Онопко рассказал о Программе социально-экономического развития на 2022–2024 гг.

Секретарь Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Онопко в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о некоторых аспектах Программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

«В 2021 году в режиме видеоконференции состоялась межгосударственная встреча глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. По итогам встречи подписана декларация о создании единого экономического пространства. Поэтому, разработка Программ социально-экономического развития – закономерное событие, которое логично вписывается в процесс укрепления Донецкой и Луганской народных республик. В разработанных Программах социально-экономического развития у ДНР и ЛНР единые цели и задачи, единые подходы к реализации, а также показатели, которые необходимо достичь», – отметил Олег Онопко.

По его мнению, реализация Программ социально-экономического развития в конечном итоге позволит восстановить единство хозяйственного комплекса Донбасса. «С момента распада Советского Союза были нарушены, а местами полностью разорваны экономические связи между донецкими, луганскими и российскими предприятиями. А действовавшая украинская власть препятствовала их восстановлению», – заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что основой для устойчивого развития предприятий промышленного комплекса Донецкой Народной Республики являются экспорт и повышение конкурентоспособности продукции на внешнем рынке.

«В рамках развития этой сферы должны быть проведены диверсификация производства и перепрофилирование промышленных предприятий», – сказал Олег Онопко.