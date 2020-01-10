Олег Онопко: Украина продолжает обвинять во всех своих проблемах Россию

Зеленский пытается вести информационную войну против России чужими руками. Об этом в комментарии официальному сайту Донецкой Народной Республики заявил депутат Народного Совета Олег Онопко.

«Призывая отказаться от «манипуляций, спекуляций и теорий заговора» вокруг случившегося в Иране, президент Зеленский не в состоянии добиться выполнения этого своего требования даже от собственных подчинённых.

Секретарь СНБО Данилов тут же заявляет о четырёх версиях причин авиакатастрофы, включая мифический «российский след». Такое поведение можно рассматривать либо как попытку в очередной раз пропиариться на человеческой трагедии, либо же как акт информационной войны против России, в которой украинский президент якобы не принимает участия.

Именно последний вариант мне кажется наиболее вероятным. Как и при президенте Порошенко, Украина по-прежнему винит во всех своих проблемах Россию и русский народ. При этом Зеленский всячески пытается вести информационную войну против России чужими руками. В этих условиях любые «расследования» лишь служат аргументами для укрепления антироссийской риторики Киева. А если в случае с иранским самолётом они будут проводиться так же, как «расследование» трагедии с MH-17, то нас ждут очередные беспочвенные обвинения, поток лжи и пропаганды», — прокомментировал Олег Онопко.