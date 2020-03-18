Ольга Долгошапко об итогах работы Министерства здравоохранения за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра здравоохранения Ольги Долгошапко о деятельности возглавляемого ею ведомства в 2019 году.

«Из положительных моментов хочется отметить снижение уровня младенческой смертности с 12,3 в 2015 году до 8,2 в 2019 году на тысячу рожденных живыми, что свидетельствует об улучшении качества оказания медицинской помощи в сфере охраны материнства и детства.

В течение пяти лет отмечался рост первичной заболеваемости всего населения на 10,5%, однако в 2019 году наметилась тенденция по её снижению», – сообщила министр.

Ольга Долгошапко отметила снижение показателей заболеваемости туберкулёзом в сравнении с 2015 годом на 17,3% – с 55,0 до 45,5 на 100 тысяч населения, а в сравнении с довоенным временем – на 36,1%. Смертность от данной патологии в 2019 году снизилась в сравнении с 2015 годом на 14,7%.

Заболеваемость СПИДом снизилась на 13,1% – с 34,4 в 2015 году до 29,9 в 2019 году на 100 тыс. населения, что свидетельствует об адекватном лечении ВИЧ-инфицированных пациентов.

Министр поделилась общими статистическими данными результатов работы.

«В сеть системы здравоохранения Республики сегодня входят 208 учреждений, в том числе 182 – оказывающих медицинскую помощь населению и 26 – прочих, в числе которых пять образовательных учреждений, а именно Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького и 4 медицинских колледжа.

В настоящее время в ДНР трудятся 8 901 врач и 17 936 средних медработников», – сказала докладчик.

Подводя итоги, Ольга Долгошапко озвучила ряд актуальных проблем.

«Из проблемных вопросов, требующих незамедлительного решения, следует отметить:

– проблему обеспечения больных с хронической почечной недостаточностью гемодиализом;

– проблему эндопротезирования суставов;

– обеспечение больных с сердечной патологией кардиостимуляторами;

– замена хрусталиков у людей, страдающих катарактой;

– слухопротезирование.

По каждому из перечисленных вопросов в настоящее время Минздравом разрабатываются отдельные целевые программы, которые войдут в единую республиканскую программу социально-экономического развития здравоохранения на 2020–2024 годы», – добавила министр.