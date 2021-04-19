Ольга Кравцова и Юлия Крюкова организовали для детей Зугрэса экскурсию в музей Великой Отечественной войны

В субботу, 17 апреля, в рамках социальной программы «Дети Республики» одарённые дети, а также дети льготных категорий Зугрэсской средней школы №10 с обзорной экскурсией посетили Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.

Содействие в организации мероприятия оказали депутаты Народного Совета Ольга Кравцова и Юлия Крюкова.

Подробнее об экскурсии в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала Ольга Кравцова.

«Атмосфера музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись, и, наконец, о том, какой ценой далась Победа нашему народу. Особый интерес дети проявили к экспонатам войны сегодняшней, которая очень тесно переплетается с событиями 1941−1945 годов.

Несомненно, надо продолжать работу с детьми по более глубокому изучению истории родного края, прививанию чувств патриотизма, гордости за Республику, уважительного отношения к старшему поколению, к участникам боевых действий. Ведь для каждого из нас очень важно сохранить память о великих людях, совершивших воинские подвиги», − отметила парламентарий.