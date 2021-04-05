Ольга Кравцова помогла организовать поездку для семей погибших военных в Донецкий ботанический сад

В субботу, 3 апреля, по инициативе депутата Народного Совета Ольги Кравцовой дети из семей погибших военнослужащих приняли участие в экскурсии по оранжереям Донецкого ботанического сада.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Кравцова отметила, что в мероприятии, организованном в рамках социальной программы «Дети Республики», приняли участие 25 человек.

«Мы регулярно организовываем для детей различные экскурсии, культурные и развлекательные программы, приобщаем ребят к миру искусства. В условиях непрекращающихся военных действий очень важно уделять внимание психологической разгрузке детей, организации их досуга, помогать им наслаждаться детством даже в такой сложной ситуации.

В этот раз Донецкий ботсад посетили дети и члены семей погибших военнослужащих. В ходе экскурсионной программы они ознакомились с богатой коллекцией растений и узнали много нового. Уверена, что данная экскурсия останется в их памяти надолго. Мы же продолжим и в будущем делать их жизнь интересной и насыщенной событиями», – рассказала парламентарий.

Напомним, социальная программа «Дети Республики» стартовала в ноябре 2015 года по инициативе депутатов Народного Совета ДНР с целью улучшения психоэмоционального состояния детей, пострадавших от военной агрессии ВСУ и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Со временем к участию в программе присоединились министерства и ведомства, предприятия, общественные организации, театральные коллективы, а также частные предприниматели.