Ольга Макеева: Детство должно быть ярким, добрым и радостным

В субботу, 14 марта, в рамках социальной программы «Дети Республики», по инициативе заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой и депутата Дмитрия Огильца дети из Углегорска, а также дети из общественной организации инвалидов «Дельфины» посетили представление московского цирка Юрия Никулина.

Как рассказал Дмитрий Огилец, дети с нетерпением ждали мероприятия и их ожидания полностью оправдались.

«Сегодня совместно с заместителем Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Ольгой Макеевой организовали посещение Донецкого цирка «Космос» для наших маленьких граждан. Представление действительно потрясающее и не оставило равнодушными ни детей, ни взрослых. Спасибо за помощь и поддержку руководству и сотрудникам Донецкого цирка «Космос» и, конечно же, артистам московского цирка имени Юрия Никулина», – рассказал журналистам Дмитрий Огилец.

Ольга Макеева отметила, что такие мероприятия очень важны и будут продолжены в будущем.

«Благодарю руководство цирка «Космос» за очередную возможность посетить это замечательное, всеми любимое учреждение. Сегодня более 50 человек – детвора из многострадального Углегорска и ребята из общественной организации инвалидов «Дельфины» – стали зрителями легендарного московского цирка Юрия Никулина. Такие мероприятия очень важны для юных жителей Республики, ведь детство должно быть ярким, добрым и радостным», – сказала Ольга Макеева.

Социальный проект «Дети Республики» был организован парламентариями для оказания помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Подобные походы в цирк депутаты для детей организовывают регулярно.